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В Литву прибывает секретарь Сухопутных сил США

Nuotrauka kam.lt/ Aut. P. Čilinskas

В четверг в Вильнюсе секретарь Сухопутных сил США Раян Маккарти обсудит с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом пребывание американских военных в регионе.

Photo by The U.S. Army on Foter.com / CC BY

По информации Министерства обороны, на встрече речь пойдет о «сотрудничестве Литвы и США в оборонной сфере, пребывание военных США в регионе, общих проектах закупок и проектах развития военной инфраструктуры в Литве». 

Добиваясь присутствия союзников, Литва инвестирует в развитие военной инфраструктуры. Свой вклад в модернизацию полигонов вносят и США – по информации Минобороны, в полигон в Пабраде в 2017–2019 годах США инвестировали около 4,1 млн долларов США.

В прошлом году Литва подписала договор о приобретении 200 бронированных внедорожников за 145 млн евро. Внедорожники JLTV произведет компания Oshkosh Defence, договор подписан с правительством США.

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