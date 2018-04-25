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TOP,Армия,Новости

В Литву прибывают военные батальона США

Photo by The U.S. Army on Foter.com / CC BY

В понедельник в Литву прибывают первые военные из дислоцируемого в Пабраде (Швенченский район, недалеко от Вильнюса) батальона США. 

Около 200 военных из Техаса должны прибыть в Вильнюс в понедельник, сообщили BNS в Министерстве обороны. 

Еще несколько десятков военных прибудут позднее в октябре. 

Батальон почти из 500 американских военных прибывает с 29 танками Abrams и 21 боевой машиной пехоты Bradley.

Ранее Министерство обороны сообщало, что батальон американских военных пробудет в Литве до весны следующего года.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявлял, что прибытие сил США является особенно значимым фактором сдерживания и оценкой инвестиций в инфраструктуру Литвы.   

В ответ на осуществленную Россией аннексию Крыма, с 2014 по 2017 годы в Литве дислоцировалось по роте военных США. Они были выведены, когда в Литве, Латвии и Эстонии были дислоцированы международные батальоны НАТО.

BNS
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