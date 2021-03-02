В Литву пришла четвертая партия вакцин AstraZeneca – 19,2 тыс. доз

Во вторник в Литву прибыла четвертая партия вакцин от коронавируса фармкомпании AstraZeneca, в ней 19,2 тыс. доз.

Как сообщило Министерство здравоохранения, часть партии этих вакцин поступят в центры вакцинации в этот же день, а другая часть – в среду.