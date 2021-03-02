В Литву пришла четвертая партия вакцин AstraZeneca – 19,2 тыс. доз

Во вторник в Литву прибыла четвертая партия вакцин от коронавируса фармкомпании AstraZeneca, в ней 19,2 тыс. доз.
Как сообщило Министерство здравоохранения, часть партии этих вакцин поступят в центры вакцинации в этот же день, а другая часть – в среду.
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В данный момент в стране ведется вакцинами от COVID-19 онкобольных, людей старшего возраста.
В Литве в данный момент прививают вакцинами производителей BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca. В целом в страну доставлено более 309 тыс. доз разных вакцин, из них 244,8 тыс. уже использованы.