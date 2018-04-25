В Литву «с гуманитарными целями» смогут беспрепятственно приехать белорусы

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В Литву беспрепятственно смогут приехать зарубежные студенты, инвесторы, а также белорусы, которые хотят попасть в страну «с особыми гуманитарными целями».

На эти группы лиц не будут распространяться обычные запреты, введенные Литвой из-за стремления обуздать пандемию коронавируса.

Как информировала на заседании кабмина министр внутренних дел Рита Тамашунене, исключение для белорусов предлагается сделать «из-за развития ситуации в соседней Беларуси».

«Приняв во внимание совещание рабочей группы по оценке мониторинга состояния с национальной безопасностью и сформулированную позицию о развитии ситуации в соседней Беларуси, и чтобы предоставить право гражданам этой страны (приезжать) с особыми гуманитарными целями, предлагает включить в постановление (…) дополнительную категорию иностранцев», — сказала Р. Тамашунене.

«Это иностранцы, приезжающие в Литовскую Республику с особыми гуманитарными целями, по представлению министра ВД», — добавила она.

Запрет также не будет распространяться на иностранцев, которые за рубежом зарегистрировали партнерство с гражданами Литвы.

Министерство экономики и инноваций утверждает, что необходимо упросить приезд и инвесторов, так как они «обычно не принимают решений об инвестировании, не предварительно не побывав в стране и не взвесив имеющиеся обстоятельства».