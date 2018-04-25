В Литву смогут приезжать сотрудничающие с разведкой лица без соблюдения изоляции

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В Литву смогут приезжать лица, сотрудничающие с разведкой страны, им не нужно будет самоизолироваться.

Приезд в Литву иностранцев, связанных с целями обеспечения национальной безопасности, будет возможен по разрешению директора Департамента госбезопасности (ДГБ) и министра обороны.

Постановление об экстремальной ситуации изменено по просьбе ДГБ. Представившая поправку министр внутренних дел Рита Тамашунене отметила, что в области разведки «в силу объективных причин тоже нужна физический приезд».

На заседании также было одобрено предложение министра обороны Раймундаса Кароблиса выделить службы разведки и контрразведки, вписав дополнительно, чтобы полномочия разрешать приезд в страну с целями нацбезопасности было предоставлены и главе Минобороны.

В Литве два разведывательных ведомства — ДГБ и военная разведка, которой занимается Второй департамент оперативных служб при Минобороны.