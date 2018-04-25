В Литву вернулись медики, помогавшие Армении бороться с COVID-19

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После окончания двухнедельной гуманитарной миссии в Армении команда литовских медиков и экспертов в субботу вернулась в Литву.

В команде, которая помогала Армении бороться с коронавирусом, было восемь литовских медиков и три эксперта.

Представитель Минздрава, глава команды медиков Марюс Чюрлёнис назвал миссию вызовом, так как впервые медики Литвы ездили помогать другой стране.

«Впервые мы из страны, которая ранее сама получала помощь, сами начали предоставлять помощь. Это большой шаг вперед», — сказал он.

Специалист по уходу за больными Виргиния Савицкене сказала, что в Армении пришлось работать не только с местными медиками, но и с приехавшими из других стран, например, из Италии и Франции.

По словам М. Чюрлёниса, в Армении проверено около 100 тыс. тестов, зафиксировано 500 смертей, число заразившихся превышает 37 тысяч.

Участники миссии 14 дней проведут в изоляции.

Литовские медики работали в двух больницах Еревана.