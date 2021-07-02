В Литву возвращается долгожданная «Ночь музеев»

Литовские музеи участвуют в акции уже 16-й год подряд. И каждый год эта акция привлекает тысячи посетителей. Посещение музеев и участие в проводимых ими мероприятиях в «Ночь музеев» – бесплатное. Напомним, что в прошлом году «Ночь музеев» проходила только в интернет-пространстве.

В этом году около 30 музеев Литвы приглашают на бесплатные мероприятия с развлечениями, сюрпризами, тематическими экскурсиями, дискуссиями, лекциями, презентациями выставок, кинопоказами и т.д. Цель акции – заинтересовать посетителей, показать им музейные экспозиции в непривычные часы, по-новому.

Музейные работники, которые успели за время карантинов соскучиться по посетителям, уже готовы ко встрече гостей.

Программа мероприятий в Вильнюсе

с 18:00 Дом историй приглашает на звуковые рассказы

с 18:00 Музей Вильнюса приглашает на «тихий аукцион»

с 18:00 Музей таможни приглашает стать специалистами в области таможенного дела

с 18:00 «Ночь музеев» в Железнодорожном музее

с 18:00 «Ночь музеев» во Дворце правителей

с 18:00 В Вильнюсской картинной галерее выставка «Сакральный Вильнюс: путь пилигрима от Аушрос Вартай до Кальварии»

с 18:00 Художественный музей Витаутаса Касюлиса приглашает на выставки

с 18:00 «Ночь музеев» в Музее прикладного искусства и дизайна

с 18:00. «Ночь музеев» в Художественном музее Радвилу румай

с 18:30 Ночь на электростанции: Музей энергетики и техники приглашает вместе отпраздновать «Европейскую ночь музеев»

с 20:00 Экскурсия «В темноте с прожектором: секреты археологических находок»

с 20:00 Путешествие во времени в башне замка Гедиминаса

с 21:00 «Ночь музеев» в Литературном музее А.С. Пушкина

