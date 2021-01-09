В Лондоне объявлен режим ЧС из-за эпидемии коронавируса

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Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в британской столице сложилось крайне тяжелое положение из-за роста числа пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, который предполагает координацию действия экстренных служб, однако не наделяет городские власти какими-либо дополнительными полномочиями, сообщает The Guardian.

Хан обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой дать мэрии Лондона расширенные полномочия, в том числе, чтобы ввести запрет на религиозные собрания и обязать носить маски в местах массового скопления людей на открытом воздухе.