В Лондоне завершилось публичное прощание с Елизаветой II

Время ожидания для тех, кто хотел лично проститься с Ее Величеством, поклонившись гробу, составляло от 8 до 24 часов, а сама очередь растянулась на максимально допустимую длину, превысив 8 км. Из-за этого доступ людей в очередь временами ограничивался, однако люди все равно продолжали прибывать к началу очереди — в парк Сазерк на южном берегу Темзы, и ждать в накопителе. При этом их не пугало ни ожидание продолжительностью в сутки, ни температура воздуха, опускавшаяся ночью до 10-11 градусов по Цельсию.

Среди тех, кто был замечен, оказался бывший футболист Дэвид Бэкхем, музыкант Джеймс Блант, бывшая глава МВД Прити Пател. Для высокопоставленных гостей, например, десятков глав государств, которые приехали в Лондон в эти дни, был организован отдельный вход безо всяких очередей. Тем временем бумажные браслеты, которые выдавали людям в очереди, чтобы они могли вернуться в нее, отлучившись на перекус или в туалет, сейчас продаются в интернете за сотни фунтов.

В Вестминстерском дворце гроб с королевой пробудет до 10:35, после чего военнослужащие 1-го батальона Гренадерской гвардии перенесут его на орудийный лафет, и он отправится в последний путь. Позднее в понедельник в Вестминстерском аббатстве пройдет поминальная служба, после чего тело монарха будет доставлено в замок Виндзор под Лондоном, где оно и будет захоронено в 19:30 по местному времени.

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет, после чего ее тело была перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге. Она правила дольше всех в британской истории — 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал ее старший сын — 73-летний Чарльз.