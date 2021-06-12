В мае в Литве месячная инфляция составила 0,6%

В Литве в мае по сравнению с апрелем этого года наблюдалась месячная инфляция в 0,6%, сообщил Департамент статистики. Цены на потребительские товары и услуги росли в стране пятый месяц подряд.
Годовая инфляция (в мае, по сравнению с маем 2020 года) составила 3,6%, а среднегодовая – 1,2% (в апреле – соответственно 2,5% и 0,9%).
Месячные изменения цен в наиболее значительной степени были обусловлены повышением цен на одежду, обувь, алкогольные напитки, услуги ресторанов, кафе, предприятий общественного питания, горючее и масла, хлеб и зерновые продукты, овощи, цен на услуги техосмотра личных транспортных средств и их ремонта.
На цены также влияло сокращение цен на тепловую энергию, приборы, средства и товары личного ухода.
За месяц цены на потребительские товары выросли на 0,6%, на услуги – на 0,5%, а за год — соответственно на 3,1% и на 4,6%