В мае в Литве месячная инфляция составила 0,6%

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В Литве в мае по сравнению с апрелем этого года наблюдалась месячная инфляция в 0,6%, сообщил Департамент статистики. Цены на потребительские товары и услуги росли в стране пятый месяц подряд.

Годовая инфляция (в мае, по сравнению с маем 2020 года) составила 3,6%, а среднегодовая – 1,2% (в апреле – соответственно 2,5% и 0,9%).