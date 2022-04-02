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В марте в Литве предварительная годовая инфляция — 15,6%, Минфин снижает прогнозы роста ВВП до 1,6%

Фото pixabay.com

В Литве в марте, по предварительным данным, годовая инфляция, рассчитанная на основании согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, была 15,6%.

Как сообщает Департамент статистики, это самая высокая годовая инфляция с 1994 года, когда она достигала 45%. 

Годовая инфляция была преимущественно обусловлена повышением цен на жилье, воду, электроэнергию, газ, другое топливо и на услуги, на продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги в транспортной сфере, сообщил Департамент статистики. 

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Предварительная месячная инфляция — в марте по сравнению с февралем, рассчитанная на основании согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, составила 2,4%.

В этом году экономический рост Литвы замедлится, однако по причине развязанной Россией войны в Украине рост внутреннего валового продукта (ВВП) будет меньшим, чем ожидалось в конце прошлого года и составит 1,6%, утверждает Минфин. 

В декабре министерство ожидало, что ВВП вырастет до 3,7%. 

» Сегодня мировая экономика испытывает беспрецедентный шок от военного вторжения России в Украину. Это корректирует и перспективы экономического развития Литвы – мы прогнозируем, что рост хозяйства будет более медленным, чем ожидалось в декабре, однако он должен оставаться положительным», – заявила в в пресс-релизе министр финансов Гинтаре Скайсте. 

Среднегодовая инфляция в 2022 году составит 9,8% и будет больше, чем ожидалось до войны (4%).

«Перед лицом войны выросли цены на энергоносители, пищевые продукты и прочие товары, что усилит инфляционное давление в этом году. Ожидается, что в среднесрочном периоде ситуация стабилизируется – экономика вернется к быстрым темпам роста, а рост цен замедлится», – отметила министр.    

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