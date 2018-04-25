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TOP,Здравоохранение,Новости

В Мажейкяе были выявлены три связанных случая коронавируса

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

В субботу в Мажейкяйском районе было выявлено три взаимосвязанных случая коронавируса.

«Сегодня у нас три случая, и все три случая связаны между собой. Выяснилось, что гражданин вернулся из Англии, организовал вечеринку, и сегодня трое ее членов — заражены », — сказал мэр округа Видмантас Мацевичюс.

По его словам, один больной оказался в больнице, его семья также прошла тест на коронавирус и изолировалась.

Двое других зараженных являются супругами и находятся в самоизоляции.

Он призвал жителей соблюдать карантинные требования, не собираться в парках и других местах, защищать себя и своих близких.

В Литве подтверждено 382 случая коронавируса, 6 человек умерли.

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