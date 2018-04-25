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В Мажейкяй возведут виадук над железной дорогой

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TOP,Транспорт

В Мажейкяй возведут виадук над железной дорогой

Фото sumin.lvr.lt

К сентябрю следующего года над железной дорогой в Мажейкяй будет построен виадук, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств и пешеходов.

По указу министра транспорта и коммуникаций на строительство и другие меры по улучшению дорожного движения было выделено 7,2 млн. евро из инвестиционных средств Европейского союза.

«В этом году начато строительство виадука. Этот проект очень важен для города.  Когда виадук будет построен, поезда перестанут мешать движению автомобилей, пешеходов и велосипедистов, а сообщение наладится и станет безопаснее», — говорит министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.

В настоящее время в Мажейкяй есть только два одноуровневых железнодорожных переезда, соединяющих две части города. Большинство транспортных проблем возникает в западной части города, на переезде по ул. Альгирдо, соединяющей промышленные и жилые районы города.

Интенсивные транспортные потоки и движение поездов на этом железнодорожном переезде вызывают сбои в движении в городе в среднем на 2 часа в день. Как автомобили, так и пешеходы не могут безопасно и беспрепятственно пересекать железную дорогу.

Для решения этой проблемы и будет построен автомобильный виадук над железной дорогой с пешеходной и велосипедной дорожкой, а два одноуровневых переезда реконструируют в кольцевые развязки. Планируется также проложить соединительные дороги и установить шумопоглощающие стены.

Проект осуществляется Администрацией автомобильных дорог Литвы при Министерстве транспорта и коммуникаций совместно с партнерами — администрацией Мажейкского района и АО «Летувос гяляжинкяляй».

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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2019-11-23 00:04
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