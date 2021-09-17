В мэрию — с паспортом возможностей

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Вильнюсская мэрия напоминает, что обслуживает контактным способом только посетителей, имеющих паспорт возможностей.

Услуги вильнюсцы могут заказать электронным способом. Перечень предоставляемых вильнюсцам услуг размещен на интернет-сайте Вильнюсского городского самоуправления https://paslaugos.vilnius.lt. Письменно заказать услугу можно по электронной почте savivaldybe@vilnius.lt либо почтовым отправлением по адресу Вильнюс, пр. Конституциес, 3.

Вильнюсская мэрия консультирует по телефону 1664. Информационная линия по вопросам вакцинации по телефону 1808 ежедневно с 8 до 20 часов.