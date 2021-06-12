В международной операции против распространителей наркотиков задержано более 30 литовцев

Задержано 574 кг. гашиша, 641 кг. конопли, 77 кг кокаина, 40 кг амфетаминовых веществ. 15 литовцев задержаны в Дании, часть подозреваемых – около 10 – суд разрешил отпустить.

По словам М. Йовайши, решается вопрос о том, есть в действиях литовцев признаки преступного объединения. По нынешним подозрениям им грозят до 15 лет тюрьмы.

«Литовцы организовали особо крупномасштабную доставку наркотиков как из Испании в страны Скандинавии, так и в Соединенное Королевство, а также из Нидерландов в Скандинавию и Соединенное Королевство», – сообщил Р. Кишкис на пресс-конференции.

По его словам, часть задержанных являются членами литовских или зарубежных группировок.

В Литве проведено более 30 обысков, изъяты наркотики, деньги, документы.

Как сообщила прокуратура, эти действия были частью крупной международной операции, в ходе которой в целом было проведено около 700 обысков, было задержано 800 подозреваемых, изъято более 8 тонн кокаина, 22 тонны гашиша и конопли, две тонны амфетамина, шесть тон наркотических веществ, 250 единиц огнестрельного оружия и наличных денег разными валютами на сумму более 39 млн. евро.