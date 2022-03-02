В Международном суде в Гааге пройдут слушания по иску Украины против России

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7-8 марта в Гааге, в Международном суде ООН будет рассмотрено требование Украины принять временные меры в отношении России, которую Киев обвиняет в геноциде. Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

Представитель Международного суда направил информацию о предстоящем заседании министру иностранных РФ и копию — правительству Украины.

В документе говорится, что Суд начнет проверку утверждений украинской стороны о геноциде – в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него.