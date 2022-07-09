В МГУ открыли набор на магистерскую программу «Информационные и гибридные войны»

Программа предусматривает обучение 20 студентов «по договорам об оказании платных образовательных услуг». Обучение будет проходить по направлению подготовки «Конфликтология».

Предполагается, что студенты будут изучать «психологию экстремальных состояний», «новейшую практику информационных операций в российско-американских отношениях», «нейролингвистическое программирование и иные техники эффективной коммуникации в политике»; а также «спецпропаганду и борьбу с фейками в условиях специальных военных и полицейских операций».

Руководителем программы, которая получила название «Информационные и гибридные войны» станет профессор кафедры российской политики и доктор политических наук Андрей Манойло. В карточке преподавателя отмечается, что научная специализация Манойло — «информационная война и психологические операции» и «борьба с технологиями цветных революций и конфликтной мобилизацией в социальных сетях».

Кроме того, на сайте МГУ подчеркивается, что Манойло профессионально владеет «опытом организации партийной учебы («Единая Россия») и партийных школ на федеральном уровне и в 79 регионах РФ», а в 2018 году был внесен на сайт «Миротворец» как «русский оккупант» и «один из идеологов Русской Весны в Крыму».