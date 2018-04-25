В МИД Литвы пройдет мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти Холокоста

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

В МИД Литвы во вторник пройдет мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти Холокоста.

Как сообщает министерство, на нем будет открыта выставка фотографий Саулюса Паукштиса «Исторические пространства еврейской общины в Литве», а также представлен второй цикл документальных фильмов автора и продюсера Доминикаса Кубилюса «Праведники мира».

В нем собраны уникальные рассказы очевидцев, воспоминания выживших и комментарии историков о геноциде евреев и оказывавших ему сопротивление жителях Литвы.

В мероприятии примут участие представители Еврейской общины Литвы, бывшие узники Вильнюсского и Каунасского гетто, аккредитованные в Литве дипломаты зарубежных стран, члены различных культурных организаций. Выступят министр иностранных дел Линас Линкявичюс, посол Израиля в Литве Йоссеф Леви, председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.