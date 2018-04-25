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В МИД пробуксовывает процедура назначения Ж. Вайчюнаса консулом в Лос-Анжелесе

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В Министерстве иностранных дел Литвы пробуксовывает процедура назначения завершающего работу на посту министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса на пост генерального консула Литвы в Лос-Анджелесе, подтвердили BNS информированные источники. 

Кандидатуру Ж. Вайчюнаса отборочная комиссия МИД должна была рассмотреть на этой неделе, но решением министра иностранных дел Линаса Линкявичюса этот вопрос не был включен в повестку дня. 

38-летний Ж. Вайчюнас возглавляет Министерство энергетики с 2016 года.  До этого он был атташе по вопросам энергетики в представительстве Литвы в Брюсселе.

Глава МИД решил остановить процедуры после того, как не назначать Ж. Вайчюнаса призывали победившие на парламентских выборах консерваторы. Последние критикуют Ж. Вайчюнаса за тактику в деле блокировки доступа электроэнергии с Белорусской АЭС на рынок Балтийских стран. 

Решение о назначении консулов принимает министр иностранных дел. Ни МИД, ни Ж. Вайчюнас не комментируют ситуацию, отбор кандидатов на дипломатические должности проходит непублично.  

Большое напряжение в дипломатии Литвы в последнее время связано и с дискуссиями по назначению послов в Вашингтоне и Брюсселе. Эти две важные для страны дипмиссии работают без руководителей с конца лета. 

На этой неделе президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что хочет видеть послом миссии Литвы при Евросоюзе работающего сейчас в Еврокомиссии Вигандаса Янкунаса, работавшего вместе с Г. Науседой во время президентской кампании.

Критики считают, что В. Янкунасу не хватает опыта для этой важной должности, а его опыт в ЕК противоречив. 

Кандидатуры послов должны согласовывать президент, премьер Комитет по иностранным делам сейма. 

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