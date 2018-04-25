В МИД Украины рассказали о двойном гражданстве

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас разрабатывается несколько концепций для введения двойного гражданства в Украине. Об этом сообщает ТСН.

По его словам, одна из концепций — двойное гражданство при двусторонних отношениях со страной.

«Я бы сказал, что сейчас происходят наработки концепции. Предложено несколько концепций. Концепции иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. То есть, это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе. Возможно более широкое привлечение украинцев за рубежом. Например, документ, который мы сейчас выдаем, документ зарубежного украинца, также будет браться во внимание. Есть целый ряд концепций, которые мы сейчас прорабатываем. Не забудьте, что к этому процессу привлечены очень много украинских органов: и миграционная служба, и СБУ, и пограничники, и МИД», — заявил министр.

Также он отметил, что есть очень много институтов, которые должны высказаться об идеи двойного гражданства. «Происходят дискуссии между ними, и я думаю дальше мы будем привлекать больше и больше депутатский корпус, чтобы они стали частью процесса, то есть передать наши наработки дальше к депутатам», — добавил Пристайко.

Напомним, во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что этническим украинцам планируют предоставлять частичное гражданство.