В МИД вызван поверенный в делах Беларуси — потребовали освободить пассажиров и экипаж

В аэропорту Минска в воскресенье совершил экстренную посадку следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair. Самолет приблизился к границе Литвы, но был вынужден повернуть в Минск. Компания Lietuvos oro uostai сообщила, что это случилось из-за конфликта между экипажем и пассажирами, между тем Беларусь сообщает, что самолет сел в Минске из-за сигнала о минировании.

Этим самолетом летел белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель и главный редактор информационного канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета в Минске он был задержан.

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал BNS, что Беларусь вынудила самолет изменить курс, подняв в воздух истребители МиГ-29.

Литовский президент Гитанас Науседа потребовал освободить задержанного в воскресенье режимом оппозиционного белорусского журналистам Р. Протасевича и призывает международное сообщество принять меры.