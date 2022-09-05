В Минобороны Британии назвали основную цель РФ

«Хотя Россия добилась наибольшего успеха на этом участке, ее силы до сих пор продвигаются только примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута», — сказано в сообщении.

Британская разведка сообщила, что политической целью военных действий РФ остается захват всей Донецкой области. Это позволит Кремлю объявить об «освобождении» Донбасса.

Вместе с тем, российские силы неоднократно нарушали сроки для достижения этой цели.

Украинские власти заявили, что российским силам теперь приказано завершить эту миссию к 15 сентября 2022 года.

«Маловероятно, что силы добьются этого, что еще больше усложнит планы России по проведению референдумов по вопросу о присоединении оккупированных территорий к Российской Федерации», — подытожили в минобороны.