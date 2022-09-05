TOP,Сегодня в мире

В Минобороны Британии назвали основную цель РФ

Фото: Zelenskiy / Official

Основной целью России в Украине остается наступательная операция на Донбассе. Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 5 сентября.

Ведомство отмечает, что основными направлениям наступления на Донбассе остаются Авдеевка под Донецком и район в 60 км к северу вокруг Бахмута.

реклама

«Хотя Россия добилась наибольшего успеха на этом участке, ее силы до сих пор продвигаются только примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута», — сказано в сообщении.

Британская разведка сообщила, что политической целью военных действий РФ остается захват всей Донецкой области. Это позволит Кремлю объявить об «освобождении» Донбасса. 

Вместе с тем, российские силы неоднократно нарушали сроки для достижения этой цели.

Украинские власти заявили, что российским силам теперь приказано завершить эту миссию к 15 сентября 2022 года.

«Маловероятно, что силы добьются этого, что еще больше усложнит планы России по проведению референдумов по вопросу о присоединении оккупированных территорий к Российской Федерации», — подытожили в минобороны.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.