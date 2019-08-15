Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США проводит тесты с эскадронами автономных дронов и наземными роботами, сообщает The Verge.
«DARPA экспериментирует использование группы автономных дронов и наземных роботов, которые могли бы помочь в военных миссиях», — говорится в сообщении.
В Агентстве надеются впоследствии задействовать до 250 дронов одновременно.
В ведомстве также планируют проводить более сложные тесты с дронами в течение следующих нескольких лет.
Отмечается, что использование автономных дронов поможет американским военным получать разведывательную информацию относительно местности, в которой находится противник, в частности, в городской местности, где трудно что-то разглядеть на дальнем расстоянии.korrespondent.net
Читать также
- Названы самые богатые семьи в мире
- Участие политиков в деятельности православного форума является фактором риска — ДГБ
- Вильнюсский суд рассмотрел жалобу Р.Ружечко на его задержание
- В Минобороны США тестируют эскадрильи дронов
- Г. Науседа: Литва не откажется участвовать в инициативах ЕС по распределению беженцев
- Пакистан запросил проведение заседания Совбеза ООН по Кашмиру