В Минске пообещали принять адекватные меры на введение прибалтийскими странами санкций

Фото pixabay.com

Белорусские власти примут адекватные меры в ответ на введение странами Балтии санкций в отношении белорусских чиновников. Об этом заявили в понедельник в пресс-службе МИД Беларуси, сообщает ТАСС.

«Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше, — заявили в МИД. — Наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано».

В заявлении сказано, что история независимой Беларуси красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на страну приводят лишь к обратному эффекту. «Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением. Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться», — отмечает МИД.

«Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора» — Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии

Беларусь будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам в Барановичах, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток. Поэтому, заявил Президент, более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Беларуси. «Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что странам Балтии необходимо быть аккуратнее с Беларусью, ведь их собственные народы могут воспринять такое отношение к соседней республике неоднозначно. «Пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется», — убежден он.

Глава государства добавил, что в Беларуси сейчас прорабатывают ответные меры на введенные санкции. «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси (переориентировать свои грузы с балтийских портов на Россию. — Прим. БЕЛТА). Конечно, нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду», — отметил Александр Лукашенко.

Ранее страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд установлен для президента Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур.