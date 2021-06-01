В Минске заканчивают переговоры об интеграции с Россией

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Минск и Москва завершают согласование всех союзных программ по углублению интеграции. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает госиздание СБ.Беларусь сегодня.
«Беларусь и Россия выходят на финишную прямую по согласованию всех союзных программ. Об этом рассказал журналистам премьер-министр Роман Головченко после совещания у президента по вопросам белорусско-российского сотрудничества», — говорится в сообщении издания.
Головченко отметил, что в целом на совещании у Лукашенко во вторник обсуждались два блока вопросов: работа над союзными программами по экономической интеграции Беларуси и России и обеспечение устойчивой работы экономики в условиях как действующих санкций со стороны стран Запада, так и озвученной угрозы введения дополнительных ограничений.
Напомним, Александр Лукашенко неоднократно говорил, что готов продолжать интеграцию с Россией.
Накануне сообщалось, что Москва пообещала Минску помощь из-за санкций со стороны Запада. Также Россия даст Беларуси полмиллиарда долларов кредита. Сегодня Лукашенко также сообщил, что Россия поставит в Беларусь современное оружие.korrespondent.net