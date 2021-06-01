В Минске заканчивают переговоры об интеграции с Россией

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Минск и Москва завершают согласование всех союзных программ по углублению интеграции. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает госиздание СБ.Беларусь сегодня.

«Беларусь и Россия выходят на финишную прямую по согласованию всех союзных программ. Об этом рассказал журналистам премьер-министр Роман Головченко после совещания у президента по вопросам белорусско-российского сотрудничества», — говорится в сообщении издания.