В мире фиксируют снижение заболеваемости COVID-19

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В мире число новых случаев COVID-19 и смертей от коронавируса снижается вторую неделю подряд, но об окончании пандемии говорить еще рано. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге.

«Ситуация во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность», — отметил Гебрейесус, добавив, что «до завершения пандемии еще далеко», так как пандемия «не завершится нигде, пока она не завершится повсеместно».

Также Гебрейесус поблагодарил доноров за финансирование плана реагирования на пандемию в 2020 году.

«Вместе с тем план на 2021 год недофинансирован», — подчеркнул Гебрейесус, указав, что это ограничивает возможности для реагирования ВОЗ на «возникающие горячие точки».

«ВОЗ срочно нуждается в финансировании текущего плана реагирования, что позволит нам расширить поддержку странам», — резюмировал Гебрейесус.

В свою очередь США выявили минимальный прирост числа случаев COVID-19 с июня — накануне выявили 16 864 новых случая заболевания и 262 летальных исхода.

В общей сложности с начала пандемии в США выявили почти 33 миллиона зараженных, скончались почти 586 тысяч пациентов с COVID-19.