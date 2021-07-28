В мире голодают 800 миллионов человек — ООН

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В 2020 году в мире голод затронул около 811 миллионов человек, что на 161 миллион больше, чем в 2019 году. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«До 811 миллионов человек столкнулись с голодом в 2020 году — это на 161 миллион больше, чем в 2019 году», — сказал Гутерриш.

Он добавил, что ситуация обострилась не в последнюю очередь из-за сбоев, вызванных пандемией коронавируса.

«Пандемия, которая все еще поражает нас, высветила связь между неравенством, бедностью, продовольствием, болезнями и нашей планетой», — добавил глава ООН.

Ранее в ООН заявили, что острый голод накрыл четыре страны мира. Причинами такого положения дел являются локальные конфликты, изменения климата, а также экономические процессы.