В мире привитых от COVID-19 уже больше, чем заразившихся

Фото pixabay.com

В мире количество прошедших вакцинацию от коронавируса COVID-19 превысило число заразившихся. Об этом в среду, 3 фераля, сообщает ТАСС со ссылкой собственные подсчеты на основе официальных данных и информации СМИ.

Так, уже привились не менее 105,1 млн человек, тогда как заразились с начала пандемии около 103,9 млн (более 2,2 млн из них умерли).

Больше всего прививок – 33,7 млн – сделали в США. На втором месте находится Великобритания, где с учетом заморских территорий привились 10,2 млн человек. Третье место занимает Израиль с 5,05 млн вакцинированных.