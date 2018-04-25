В мире сменился лидер по темпам заболеваемости COVID

США и Бразилия уступили место по лидерству инфицирования коронавирусом в пользу Индии, которая занимала третье место в этом списке. Об этом пишет ТАСС.

Всего в Индии коронавирус диагностирован у 2,2 млн человек. Общее число заболевших в США, Бразилии и Индии составляет более 10 млн. Отметим, что в Индии вновь был отмечен антирекорд по заражениям — накануне там выявили более 62 тыс. заболевших.

По информации индийского Минздрава, в стране в последние шесть дней фиксируются более высокие суточные скачки заболеваемости, чем в США и Бразилии. При этом за минувшие сутки на 23 тыс. человек увеличилось число заразившихся в Бразилии. Всего вирус был выявлен у 3 млн бразильцев, 70% из них уже выздоровели, еще 815,9 тыс. человек являются активными носителями вируса.

Всего в мире уже более 19,8 млн инфицированных, от последствий инфекции умерли 731 тыс. человек. В ряде стран продлевается режим чрезвычайного положения и возвращается масочный режим.

Однако некоторые государства постепенно ослабляют ограничения, с условием пристального мониторинга ситуации.

Как сообщалось, в Нью-Йорк, максимально пострадавший от инфекции, теперь будут пускать после проверки на коронавирус.