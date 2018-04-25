В мире зафиксировано более 4,1 млн зараженных COVID-19

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На сегодняшний день в мире зафиксировано 4 102 955 инфицированных коронавирусом, за минувшие сутки число заболевших возросло на 78634. Такие данные обнародованы американским Университетом Хопкинса, сообщает БЕЛТА.

За все время в результате заражения COVID-19 умерли 282 719 человек, выздоровели 1 411 619. Больше всего заболевших коронавирусом в США — 1 329 791, из которых скончались 79 528. В Испании было инфицировано 224 350 человек (умерли 26 621), в Великобритании — 220 449 (31 930), в Италии — 219 070 (30 560), во Франции — 177 094 (26 383), в Германии — 171 657 (7 569).

Заражение COVID-19 зафиксировано в более 200 странах мира.