В мире зафиксировано минимальное число казней

В 2020 году по всему миру были казнены 483 человека, что на 26% меньше показателя 2019 года и на 70% меньше пиковых значений 2015 года, когда было проведено 1634 казни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный в среду, 21 апреля, доклад неправительственной организации Amnesty International.

Как утверждают правозащитники, наибольшее число смертных приговоров привели в исполнение в Китае, Иране и Египте. США стали единственной страной западном полушарии, где в прошлом году проводили казни.

В то же время, эксперты подчеркивают, что данные в отчете могут отличаться от реального количества казней. Так, говоря о КНР, правозащитники отмечают, что число смертных казней и приговоров в этой стране является государственной тайной, поэтому привести точные количественные показатели невозможно.

«Считается, что в Китае ежегодно казнят тысячи людей, что делает эту страну главным палачом в мире», — говорится в исследовании.

В докладе сообщается о как минимумом одном жителе КНР, который был приговорен к смерти из-за нарушения коронавирусных мер. За Китаем следует Иран, где были казнены по меньшей мере 246 человек, Египет (как минимум 107), Ирак (более 45) и Саудовская Аравия (27).

«На Иран, Египет, Ирак и Саудовскую Аравию приходится 88% всех известных казней в 2020 году», — говорится в отчете.

При этом, отмечают правозащитники, в Египте число казней выросло втрое с 2019 года. Как минимум 23 казненным были вынесены смертные приговоры за дела, связанные с политическим насилием. В Саудовской Аравии и Ираке количество зафиксированных казней, напротив, уменьшилось. В королевстве на 85% (с 184 в 2019 году до 27 в 2020 году), в Ираке — более чем на половину (со 100 в 2019 году до 45 в прошлом).

В Индии, Катаре, Омане и Тайване в 2020 году возобновили проведение казней.

В США после 17-летнего перерыва также возобновилось приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами, и менее чем за полгода казнили 10 человек. До этого смертные приговоры приводились в исполнение властями отдельных штатов. В 2020 году в пяти штатах страны казнили семь человек.

Также, в Amnesty International отмечают, что в мире снизилось количество вынесенных смертных приговоров — их зарегистрировано 1477, что на 36% меньше, чем годом ранее. Правозащитники связывают это с задержками и отсрочками судебных разбирательств из-за мер, введенных для борьбы с пандемией. Исключением стали Индонезия, где вынесли 117 смертных приговоров (на 46% больше, чем в 2019-м) и Замбия (119)

В то же время, в 2020 году выросло число стран, отменивших смертную казнь. Она была отменена в Чаде, Барбадос, а Казахстан взял на себя обязательство отменить смертную казнь в соответствии с международным правом. В США штат Колорадо отменил смертную казнь.

«Всего по состоянию на апрель 2021 года 108 стран отменили смертную казнь за все преступления, а 144 страны отменили ее законодательно или на практике», — говорится в отчете.

В ноябре 2020 года коронавирус «продлил жизнь» приговоренной к смерти женщины. Осужденная получила отсрочку из-за того, что ее адвокаты заразились COVID-19 при посещении тюрьмы.

Как сообщалось ранее, преступника в США казнили через 16 лет после приговора. Адвокаты осужденного утверждали, что он страдает болезнью Альцгеймера и деменцией и не понимает, почему его казнят.