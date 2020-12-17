В Молдове парламент повысил статус русского языка

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Парламент Молдовы принял во втором чтении новый закон о функционировании языков на территории страны, где за русским закреплен статус языка межнационального общения. Об этом сообщает Newsmaker.

«Согласно законопроекту, люди в Молдове смогут обращаться в органы государственной власти, госучреждения, предприятия и организации на государственном или русском языке», – говорится в сообщении.

Кроме того, госслужащих могут обязать по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский язык, принимать заявления на русском и предоставлять информацию на том языке, на котором написано заявление.

Известно, что в 2018 году русский язык в Молдове утратил такой статус после того, как Конституционный суд признал устаревшим действовавший закон О функционировании языков на территории МССР.

Также сообщалось, что парламент Молдовы урезал полномочия избранного президента Майи Санду. Депутаты перевели Службу информации и безопасности в подчинение парламенту.