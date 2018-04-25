В Молдове учебный процесс возобновится 1 сентября

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Президент Молдовы Игорь Додон предложил Чрезвычайной комиссии по здравоохранению возобновить образовательный процесс 1 сентября.

Глава государства уточнил, что, несмотря на все еще сложную ситуацию с пандемией коронавируса, родителям нужна ясность, как будет осуществляться образовательный процесс в новом учебном году.

«В Молдове наблюдается спад количества зараженных на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей. Это 2998 новых случаев. Коэффициент заражения составляет 1,05 — по сравнению с предыдущей неделей показатель также снижается», — уточнил Игорь Додон.

Из-за пандемии COVID-19 учебные заведения в Молдове были закрыты в марте.

По данным на 10 августа, в Молдове зафиксировано 27 660 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 19 465 человек, умерли 848. В тяжелом состоянии находятся 442 пациента.