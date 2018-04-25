В Монголии зафиксировали вспышку чумы

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ТАСС со ссылкой на информацию издания Montsame пишет, что в западной части Монголии ввели карантин из-за обнаружения случаев бубонной чумы.

Вспышка заболеваемости зафиксирована в аймаке (административно-территориальная единица, эквивалентна провинции) Ховд. За последние сутки там зарегистрировано два случая чумы, у одного человека наблюдается легочная форма.

На территории аймака на неопределенный срок введён карантин, въезд и выезд автотранспорта из региона временно приостановлен. Местная эпидслужба вводит меры по пресечению распространения заболевания.