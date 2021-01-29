В морозы — пики потребления

На прошлой неделе, в понедельник, в Литве зафиксировано рекордно высокое почти за 30 лет потребление электроэнергии, показывают предварительные данные Litgrid. 18 января в период между 10 и 11 часами совокупное потребление электроэнергии в Литве достигло 2075 мегаватт-часов. Это самый высокий показатель с 1992 года.
«Главный фактор — зимние морозы, каких не было пару лет», — сказал для пресс-релиза глава Центра управления системой Litgrid Гедрюс Радвила.
В пиковое время потребления электроэнергии 39% ее было выработано в Литве, 34% — импортировано из Швеции, 14% — из Польши, 8% — из Латвии, 5% — из Калининградской области России.
В связи с морозными днями потребление газа в Литве для производства теплоэнергии выросло в два раза по сравнению с началом января. С учетом среднесуточной потребности в производстве теплоэнергии потребление газа выросло с 43 до 48 гигаватт-часов в сутки, свидетельствуют данные оператора системы передачи газа Amber Grid.
«В связи с резким падением температуры природный газ становится первым источником энергии, необходимым для производства теплоэнергии для городов и населения», – отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ