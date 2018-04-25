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В Москве и Подмосковье вводят карантин с 30 марта

Фото pixabay.com

В Москве и Подмосковье вводят обязательный режим самоизоляции для всех жителей, начиная с понедельника, 29 марта, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин и оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. 

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, необходимости вынести бытовой мусор.

Также разрешен выгул домашних животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. 

 «В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — сообщается на сайте Собянина. 

Новый режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из него, но нельзя будет без веской причины передвигаться по городу. 

Напомним, что Россия закрыла границу с 30 марта из-за пандемии коронавируса COVID-19. Также в России объявили нерабочую неделю из-за коронавируса. Выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.

korrespondent.net

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