Фото телеканала «Россия»

Сегодня, 22 июня, в 4 утра на Парящем мосту у парка «Зарядье» в Москве прошла акция Памяти, посвящённая 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Прямая трансляция велась в эфире сразу нескольких площадок ВГТРК: телеканалов «Россия» и «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Радио России», Вести FM и на платформе СМОТРИМ. Ведущими стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

Сергей Гармаш, Сергей Шакуров, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Ирина Пегова, Александр Петров, Виталия Корниенко, Алексей Гуськов и Марина Неёлова прочлипоэму«Реквием» Роберта Рождественского. Музыкальным сопровождением стало сочинение композитора Кузьмы Бодрова, исполненноеВсероссийским юношеским симфоническим оркестром и сводным хором под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. К оркестру в этот день присоединилисьпрославленный скрипач Вадим Репин, а также юные музыканты Александр Рублёв, Тимофей Яхнов и Иван Бессонов. Акция Памяти завершилась песней «Журавли» в исполнении Ильдара Абдразакова.