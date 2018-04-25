В Москве проходят переговоры Эрдогана и Путина

«К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, и в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения», — отметил президент РФ.

По его словам, «за это время пострадали и сирийские военнослужащие, у сирийской армии серьезные потери».

Путин также поблагодарил Эрдогана за то, что тот нашел возможность прилететь в Москву и провести эту встречу.

В свою очередь, Эрдоган считает, что решения, которые примут на переговорах в Москве, облегчат ситуацию в Идлибе.

«Мы должны были провести эту встречу в Турции, но из-за вашей работы по поправкам в Конституцию мы решили принять ваше приглашение и приехать сюда. Безусловно, наша сегодняшняя встреча по Идлибу имеет большое значение, поскольку в регионе наблюдается очень напряженная обстановка. Я знаю, что сегодня весь мир следит за нашими переговорами. Считаю, что наши решения и шаги, которые будут приняты сегодня, облегчат ситуацию в Идлибе», — сказал он.

Как сообщалось, 1 марта Турция начала новую операцию в Сирии, которая называется Весенний щит. В Анкаре утверждали, что единственная цель операции – самооборона от солдат режима Асада после атаки 27 февраля, когда погибли более 30 турецких военнослужащих.