Фото pixabay.com

В Москве с 13 апреля вводят пропускной режим. О таком решении проинформировал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге, сообщает БЕЛТА.

«На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором — для поездок в других целях. И на третьем (если понадобится) — для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно», — сообщил Сергей Собянин.

По его словам, пропускная система будет носить заявительный характер. Вместе с тем достоверность сообщаемых сведений может быть проверена городскими властями.

Кроме того, в Москве с 13 апреля временно (на неделю с возможным продлением) ограничивается или прекращается работа большинства организаций. Открытыми останутся только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для жизни города. Продолжат действовать медучреждения, органы власти, правоохранительные органы, финансовые организации, предприятия связи и транспорта, средства массовой информации. При этом своих сотрудников они обязаны по максимуму перевести на дистанционную работу.