В Москве собираются построить самый высокий в Европе небоскреб

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Начались подготовительные работы к строительству уникального жилого небоскреба на территории международного делового центра «Москва-Сити».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство Интерфакс, в настоящее время началось устройство тестовых свай и ограждение котлована. «Это очень сложный и амбициозный проект, но я уверен, что он будет построен с высоким качеством и в срок», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что эта башня, получившая название «One Tower», станет самым высоким жилым зданием в Европе.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект» Марс Газизуллин отметил, что при возведении монолитных конструкций будут использоваться три высотных башенных крана, которые крепятся к конструктиву здания и наращиваются по мере производства работ на необходимую высоту.

«Площадь застройки составляет 0,8 га. В пиковый период при производстве работ на объекте будет задействовано не менее 2000 человек», — подчеркнул Газизуллин.

Проектом предусмотрено строительство многофункционального высотного жилого комплекса с подземной автостоянкой — небоскреба в форме скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами. Общая высота башни составит 405 м, высота стилобата — 80 м. В здании предусмотрен 101 надземный этаж и три подземных.

Новая высотка расположится вдоль 1-го Красногвардейского проезда по соседству с башнями «Меркурий» и «Гранд Тауэр». В стилобатной части здания планируется размещение бизнес-центра, магазинов, ресторанов, детского досугового центра, а в высотной — квартир. На уровне 100-го этажа разместится смотровая площадка. Будущий небоскреб будет на 33 метра выше, чем здание «Башня Федерации» на территории «Москва-Сити».