В Москве вводят новые антиковидные ограничения сроком на два месяца

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РИА Новости сообщает, что в Москве на два месяца вводятся новые антикоронавирусные ограничения.

Так, меры будут действовать с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. Ночным клубам и барам запрещается работать с 23:00 до 06:00 (кроме торговли навынос и доставки). Студенты столичных ВУЗов переходят на дистанционное обучение, к тому же, школьникам и студентам на домашнем обучении рекомендуется отказаться от прогулок и поездок по городу без необходимости.

Число зрителей на концертах, спектаклях и в кино не должно превышать 25% от общей вместимости залов. Культурные мероприятия переводятся в онлайн-режим.

Ранее аналогичные меры ввели в Подмосковье.