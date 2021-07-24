В Москве запустили повторную вакцинацию от коронавируса

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В российской столице Москве началась ревакцинация от коронавируса COVID-19 во всех прививочных пунктах. Об этом сказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает Интерфакс.

«Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку Спутником Лайт или Спутником V можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации – в 119 поликлиниках, 45 павильонах Здоровая Москва, центрах госуслуг Мои Документы и других популярных общественных местах», – рассказала чиновница.

Ракова напомнила, что Минздрав РФ рекомендует проходить ревакцинацию в разгар эпидемии через шесть месяцев после предыдущей прививки. Когда эпидемиологическая ситуация улучшится, ревакцинироваться рекомендовано через год.

Как известно, в России очень медленные темпы вакцинации от коронавируса. В Кремле были вынуждены признать провал плана по COVID-вакцинации. В России не удастся добиться вакцинации от коронавируса COVID-19 60% граждан страны к осени.