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Культура

В мультике «Фиксики против Кработов» — борьба за правду и за огромный секрет

Вы слышали что-нибудь о маленьких человечках Фиксиках? Если вы ничего не слышали, пусть будет так! Кто они такие и что они делают, это огромный секрет!

Только очень немногие люди знают об их работе, а говоривших с ними и того меньше! После двухлетнего перерыва, 24 января, покорившие сердца многих юных зрителей, самые загадочные человечки мира Фиксики снова на большом экране. Мы увидим их в веселой анимации для всей семьи — «Фиксики против Кработов».

Фиксики появились тогда, как только люди начали использовать разные устройства. Возможно, вы уже сталкивались с тем, когда неисправная вещь исправляется сама и начинает вести себя так, как будто с ней ничего не случилось. Да, это работа Фиксиков! Эти крошечные дружелюбные и любопытные человечки живут в утюгах, компьютерах, телевизорах, даже в холодильниках и делают настоящие чудеса — незаметно исправляют неисправные устройства. Новым методам устранения неисправностей их обучает мудрый профессор Чудаков в своей лаборатории.

Однажды в дружном мире Фиксиков наступает настоящий хаос. Невидимые, неслышимые враги  роботы Кработы начинают преследовать их на каждом шагу. Кроме того, их цель — раскрыть всем секреты Фиксиков, хранившиеся годами. Оказывается, мудрый профессор давно не в ладу со своей коллегой-ученым Эрикой. Когда-то между ними пробежала черная кошка, и они всерьез поссорились. Хитрая Эрика, желая отомстить профессору за выигранный конкурс для изобретателей, создала зловредных Кработов. Чудакову ничего другого не остается, как вступить в борьбу с несправедливостью и приложить все усилия, чтобы сохранить огромный секрет.

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Веселая и загадочная история «Фиксики против Кработов» об истинной дружбе, командном духе и добрых незаметных делах ждет вас в кинотеатрах с 24 января.

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