В начале июля хотя бы одной дозой должно быть привито 70% населения Литвы

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В начале июля хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса должно быть привито около 70% популяции, говорит канцлер Министерства здравоохранения Литвы Юргита Гребенковене.

«Мы надеемся, что в начале лета у нас будет иммунитет около 70%. Только в мае — июне мы получим порядка 1,8 млн доз вакцин, и план такой, что в первые недели июля у нас одной дозой будет привито 60-70% популяции», — сказала Ю. Гребенковене на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне в среду (КНБО).

В комитете в среду была представлена ситуация с иммунизацией страны.

Больше всего привитых — в секторах медицины и образования

Старший специалист Отдела системы электронного здравоохранения и информационных ресурсов Лукас Галкус на заседании КНБО информировал, что ситуация с иммунизацией лучше всего в группах, которые начали прививать самыми первыми.

По его словам, в секторе здравоохранения привито более 85%, в секторе образования и социальной опеки — 80% работников, между проблематичнее идет вакцинация людей старшего возраста, особенно 80 лет и старше.

По данным Департамента статистики, на сегодняшний день в стране как минимум одной дозой вакцины привито 51,1% жителей старше 80 лет, 65,3% жителей в возрасте 75–79 лет, 66,9% — в возрасте 70–74 лет и 64,5% – в возрасте 65–69 лет. .

В группе 55–64 лет привитых 44,9%, в группе 45–54 года – 35,4%, в группе 35–44 лет — 28,8%, в группе 25–34 года – 20,4%. В группе самых молодых привито 16,7% жителей.

Привито более 60% работников системы внутренних дел

В системе внутренних дел хотя бы одной дозой вакцины привито более 60% сотрудников, а в армии — более 30% военнослужащих, информировал Л. Галкус. Он отметил, что вакцинация в армии из упомянутых групп началась позднее всего.

Говоря об использовании вакцин, представитель Минздрава отметил, что сейчас образовался остаток вакцины AstraZeneca, и, похоже, в дальнейшем ситуация с использованием этой вакцины будет только усложняться.

«Пока практически все вакцины используются хорошо, больше всего используется вакцина Pfizer, мы получаем ее больше всего, хорошо также используется Moderna. У нас все еще есть вызовы с вакциной AstraZeneca, жители неохотно выбирают вакцину AstraZeneca», – сказал Л. Галкус.

По его словам, через две недели, когда все жители смогут выбирать любую вакцину, получится, что на эту вакцину не будет спроса, так как сейчас много вакцины уходит на вторую дозу. Представитель Минздрава сказал, что уже сейчас видно, что «разница между тем, что мы получили и что использовали, большая, около 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca не использовано».