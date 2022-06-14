В NASA сформирована команда ученых для изучения НЛО

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что займется исследованием неопознанных летающих объектов (НЛО).
В сообщении говорится, что исследователи сосредоточатся на объектах в воздухе, которые не могут быть идентифицированы в качестве летательных аппаратов или известных природных явлений.
«NASA считает, что научные инструменты являются мощным средством исследования, и они могут быть применимы в этом случае. У нас есть доступ к широкому спектру средств наблюдения Земли из космоса, а это основа для научного исследования. У нас есть инструменты и команда специалистов», – заявил директор агентства по научным вопросам Томас Цурбухен.
Группу исследователей возглавит американский астрофизик Дэвид Сперджел, президент Фонда Саймонса в Нью-Йорке, бывший заведующий кафедрой астрофизики Принстонского университета.
«Учитывая ограниченное количество наблюдений, наша первая задача – просто собрать максимально надежный набор данных. Мы отсортируем данные, полученные от гражданских лиц, правительственных учреждений, некоммерческих организаций, компаний, а затем их проанализируем», – заявил Сперджел.
Ожидается, что исследование займет около девяти месяцев, после чего будет подготовлен доклад, который будет представлен широкой общественности.NEWSru.co.il