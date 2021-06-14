В НАТО наращивают силу для противостояния России

«Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степень готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции», — заявил Столтенберг.

По его словам, Альянс будет «реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов», как это делалось в последние годы.

Одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями, сообщил генсек.

Столтенберг также подчеркнул важность санкций, введенных против России. По его словам, их применение следует продолжать наряду с «более значительной поддержкой близких партнеров НАТО, таких как Украина и Грузия».

Несмотря на это, перед открытием саммита альянса, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня.

«НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Это не признак слабости, напротив, это признак силы, и я приветствую предстоящую встречу президентов Байдена и Путина», — сказал он.