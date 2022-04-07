В НАТО обсуждают поставки оружия Украине

Фото flickr.com/NATO

Главы МИД стран-участниц НАТО на встрече в четверг, 7 апреля, обсудят дальнейшие поставки оружия Украине, в том числе тяжелого. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания, сообщает Европейская правда.

«Есть настоятельная потребность дальше поддерживать Украину. На нашей встрече с министрами иностранных дел стран НАТО позже, я уверен, что мы обсудим потребность большего количества систем ПВО, противотанкового оружия, легкого, но также тяжелого оружия, и многие другие виды поддержки Украины», – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что союзники поставляют оружие для обеспечения ее права на самооборону.

Перед этим Столтенберг заявил, что война России против Украины может длиться многие месяцы или даже годы, поэтому страны НАТО должны рассматривать долгосрочные планы продолжения помощи Украине.

Накануне Столтенберг призвал продолжать поставки оружия Украине.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готово за несколько недель перевооружить ВСУ, но лишь в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между Россией и Альянсом.