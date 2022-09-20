В НАТО объяснили, почему они не воюют с Россией

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

НАТО оказывает Украине помощь в противостоянии российской агрессии, однако это не значит что Альянс воюет с РФ. Война начнется лишь в случае, если Россия решится напасть на одну из стран-членов НАТО. Об этом заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр интервью изданию ERR во вторник, 20 сентября.

«Нет. НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко. Если бы Россия напала на одно из наших государств-членов, было бы совершенно ясно, и мы стараемся дать понять это России с максимальной ясностью, что мы будем защищать каждую пядь территории нашего союзника. Тогда будет конфликт России и НАТО. Но до этого момента НАТО не воюет с Россией», — отметил он.