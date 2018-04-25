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В НАТО отреагировали на сокращение войск США в Германии

Стоп-кадр NATO/ twitter.com

В интересах США сохранять свое военное присутствие в Европе. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе накануне министерской встречи стран-членов альянса, сообщает Европейская правда во вторник, 16 июня.

В частности, Столтенберг комментировал недавнее объявление американского президента Дональда Трампа о сокращении контингента США в Германии.

«Президент Трамп и я обсудили этот вопрос на прошлой неделе по телефону. Мой месседж таков: присутствие США в Европе – в интересах Европы, но также и США», – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что присутствие войск США и Канады в Европе усиливает трансатлантический союз, но также является проецированием мощи США на европейском континенте.

«Мир и стабильность в Европе важны также и для Северной Америки», – добавил Столтенберг.

Он отметил, что пока не известно, когда и как США планируют воплотить это решение.

«Президент объявил то, что он объявил, но пока не решено, как и когда это решение будет имплементировано. Я ожидаю, что мы обсудим этот вопрос на предстоящей министерской встрече», – резюмировал генсек.

Накануне Трамп подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии до 25 тысяч. Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что Берлин платит в НАТО только 1% процент от ВВП, хотя должен платить 2%. Таким образом, как считает Трамп, ФРГ подводит альянс.

В свою очередь, глава МИД  Германии Хайко Маас назвал сокращение американского контингента неудивительным, охарактеризовав отношения двух стран как сложные.

korrespondent.net

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