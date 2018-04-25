  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Г. Ландсбергис выдвигается в главы МИД, а А. Дулькис – в министры здравоохранения

Подробнее...
default image
ЕС заключил контракт с компанией CureVac на предзаказ вакцины от COVID-19

Подробнее...
default image
Страны БРИКС выступили за дипломатические способы решения конфликтов в мире

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы одобрил решение о приобретении вакцин у BioNTech и Pfizer

Подробнее...
default image
Членам сейма предложат постоянно тестироваться на коронавирус, заявила В. Чмилите-Нильсен

Подробнее...
default image
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 1935 новых случая COVID-19, скончались 24 человека

Подробнее...
default image
Соцдемократ Ю. Сабатаускас назначен вице-спикером сейма

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы уточнит условия карантина, решение о его продлении - на следующей неделе

Подробнее...
default image
В НАТО предостерегли Трампа от вывода войск из Афганистана

Подробнее...
default image
От встречи И. Шимоните и А. Дуды ждут сигналов о подходе к Польше

Подробнее...
default image
ФАО: Более 800 миллионов человек страдают от голода

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис после встречи с А. Дудой: нельзя допустить раскола нашего единства

Подробнее...
default image
В Латвии из-за коронавируса откажутся от массовых празднований Нового года

Подробнее...
default image
Г. Науседа и И. Шимоните встретятся, чтобы обсудить формирование Кабмина

Подробнее...
default image
В Швеции ограничат продажу алкоголя по ночам

Подробнее...
default image
Г. Науседа призывает ЕС ввести санкции поддерживающим режим Беларуси предприятиям

Подробнее...
default image
Беларусь расширила ответные санкции против ЕС и Канады

Подробнее...
default image
Премьер Литвы считает, что новые власти испортят отношения с Польшей

Подробнее...
default image
В пригороде Парижа демонтировали крупный лагерь мигрантов

Подробнее...
default image
Литва не закроет глаза на проблемы с правами человека в Польше– Г. Ландсбергис

Подробнее...
default image
Г. Науседа призвал главу Польши искать пути диалога с обществом по вопросам прав человека

Подробнее...
default image
В связи с пандемией миссия МАГАТЭ в Литве проходит виртуально

Подробнее...
default image
Коронавирус стремительно распространяется в шведских домах престарелых

Подробнее...
default image
Третий пакет санкций Минску неизбежен, заявила советник президента

Подробнее...
default image
Еврокомиссия подписала соглашение о закупке 405 млн доз вакцины от COVID-19

Подробнее...
default image
В связи с выявлением COVID-19 у депутата, заседание сейма Литвы не отзывается

Подробнее...
default image
Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС и помощь пострадавшей от пандемии экономике

Подробнее...
default image
В. Чмилите-Нильсен: мы не можем закрывать глаза на происходящее в Польше

Подробнее...
default image
Министерство просит ГСРЭ обосновать утверждения о торговле электроэнергии с БелАЭС в Литве

Подробнее...
default image
Еврокомиссия представила стратегию обеспечения равенства для ЛГБТ

Подробнее...
default image
Одной вакцинации от коронавируса недостаточно для борьбы с пандемией - ВОЗ

Подробнее...
default image
Сейм Литвы проголосует по мандату об отправке военных в Ирак

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 996 новых случаев COVID-19, 14 смертей

Подробнее...
default image
Защитники прав женщин организовали акцию протеста во время визита президента Польши

Подробнее...
default image
АСЕАН и партнеры договорились создать крупнейшую в мире зону свободной торговли

Подробнее...
default image
Г. Науседа в четверг планирует представить сейму кандидатуру И. Шимоните

Подробнее...
default image
Испания будет штрафовать туристов, прибывающих без теста на коронавирус

Подробнее...
default image
В Литву прибывает президент Польши Анджей Дуда

Подробнее...
default image
В Эстонии вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В НАТО предостерегли Трампа от вывода войск из Афганистана

Photo by Arbeiderpartiet on Foter.com / CC BY-ND

НАТО заплатит «высокую цену» за вывод войск США из Афганистана, который предположительно планирует американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает информационное агентство Associated Press.

«Мы стоим перед трудным решением. Мы были в Афганистане 20 лет, и ни одна страна-член НАТО не хочет оставаться там дольше, чем необходимо. Но цена слишком раннего и нескоординированного ухода может быть очень высокой», — говорится в заявлении генсека.

Столтенберг подчеркнул, что альянс никогда не имел меньше 12 тысяч военнослужащих в стране, и около половины из них составляли американские солдаты. Военный контингент НАТО, уточнил генсек Альянса, рассчитывает на силы США в транспорте, логистике и поддержке.

реклама

Напомним, на днях Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера, который выступал против такого решения. А его преемник — Кристофер Миллер заявил о необходимости завершить все войны с участием американских военных.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.