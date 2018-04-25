В НАТО предостерегли Трампа от вывода войск из Афганистана

НАТО заплатит «высокую цену» за вывод войск США из Афганистана, который предположительно планирует американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает информационное агентство Associated Press.

«Мы стоим перед трудным решением. Мы были в Афганистане 20 лет, и ни одна страна-член НАТО не хочет оставаться там дольше, чем необходимо. Но цена слишком раннего и нескоординированного ухода может быть очень высокой», — говорится в заявлении генсека.

Столтенберг подчеркнул, что альянс никогда не имел меньше 12 тысяч военнослужащих в стране, и около половины из них составляли американские солдаты. Военный контингент НАТО, уточнил генсек Альянса, рассчитывает на силы США в транспорте, логистике и поддержке.